Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поддержка Украины остается "наивысшим приоритетом" для Соединенных Штатов и Европы, назвав это крайне важным для поддержки военной борьбы Украины против вторжения России, сообщает Reuters.
По ее словам, администрация Байдена настроена поддерживать Украину "столько, сколько это потребуется", и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США утвердило "стабильную" и бесперебойную помощь разрушенной войной стране.
"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиваться успеха на поле боя", - цитирует Йеллен издание.
Помощь Украине от международных партнеров
Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Сергей Марченко недавно отметил, что Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.
По его словам, поскольку война с Россией продолжается, Украине необходимо заручиться финансовой поддержкой Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в 43 миллиарда долларов в 2024 году.
Президент США Джо Байден заявил, что они способны оказывать поддержку и Израилю, и Украине, сохраняя при этом "общую международную оборону".