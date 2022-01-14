Чиновник отметил, что у США пока нет подтверждений того, что Россия решилась на военную агрессию против Украины.

Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Украинская правда.

"Американские спецслужбы определили, что Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения, в том числе с помощью диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке нападения на российские войска на востоке Украины. Мы видели этот сценарий в 2014 году, и они готовят его снова", - сказал Салливан.

При этом советник отметил, что США "готовы в любом случае".

Читайте такжеСША не ожидали крупных прорывов от переговоров с Россией - госсекретарь БлинкенВ то же время советник Джо Байдена отметил, что у США пока нет подтверждений того, что Россия решилась на военную агрессию против Украины.

Относительно переговоров с Россией он заявил, что в США все еще считают, что "путь дипломатии может работать".

При этом, по его словам, США готовы к любому результату переговоров с РФ относительно безопасности в Европе.

"Мы готовы к любым вариантам. Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров. Мы готовы делать необходимые и надлежащие шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров и жесткого ответа на любую неприкрытую агрессию, которая может произойти (относительно Украины – ред.)".

Переговоры США и России

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того,страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.