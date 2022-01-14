На текущей неделе Россия в очередной раз демонстрировала, что на дипломатический язык она не обращает внимание да и вообще делает вид, что ее не понимает. Но если бы нынешние требования Кремля к НАТО прозвучали, например, в 2015 году, после активной фазы оккупации Крыма и Донбасса, их бы никто даже не рассматривал. Ведь тогда Россию уже вытеснили из клуба "великих держав" - в 2014 году в Австралии, во время G20, премьер-министр Австралии Джули Бишоп предложили исключить Россию из "Клуба 20" за агрессивную политику в отношении Украины. Впрочем, несмотря на то, что агрессия до сих пор продолжается, настроения в отношении России несколько изменились. Поэтому, когда РФ в прошлом году начала долговременные маневры войск у восточных границ Украины, чтобы сформировать страх вторжения, вместо того, чтобы дать ей за это "по рукам", Запад согласился садиться за стол переговоров.

Кстати, уверенности россиянам для такого поведения еще раньше добавили США. В частности речь идет о выходе из Афганистана

Главной задачей все эти годы для России оставалось вернуться в большую политику, активно участвовать в переделе мира и вернуть Украину в "единое политическое пространство" (имеется в виду постсоветский). Мастер-класс такого возвращения Кремль продемонстрировал в Казахстане. После того, как протесты фактически перешли в активную фазу противостояния с силовиками, они постепенно начали затихать. Поэтому президент Казахстана Токаев за какое-то время вполне мог бы и сам справиться с установлением порядка на улицах. Более того, вся эта ситуация - внутреннее дело Казахстана, а для ввода войск ОДКБ должна быть немного другая причина, например, террористы. Однако... Владимиру Путину перед саммитом НАТО и встречей с американцами нужно было показать силу и скорость принятия решений.

Именно поэтому, если к 2022 году все уже и забыли о существовании ОДКБ, то с началом года организация себя проявила. На фоне заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО", сделанной из-за потери координации между Европой и США, ввод войск ОДКБ в Казахстан стал очень заметным. Россияне же таким образом показали стиль своего дальнейшего поведения на территориях бывших союзных республик - как будто они в частной собственности Кремля.

России надо добиваться поставленных целей. Если их не достичь, это будет означать слабость Владимира Путина и уступки России Западу

Кстати, уверенности россиянам для такого поведения еще раньше добавили США. В частности речь идет о выходе из Афганистана - фиаско двадцатилетнего проекта демократизации. А также заявлений, что США не будут выполнять роль мирового полицейского…

Итак, имея в запасе требования к НАТО о "красных линиях" и блицкриге в Казахстане, россияне ожидали уступок и относительно не вступления Украины в Альянс. Но торг оказался "не уместен". С одной стороны, НАТО не может дать гарантий не вступления в Альянс любой страны. Ведь это противоречит самим принципам организации. С другой стороны, в Кремле тоже не готовы к "уступкам", которые противоречат логике имперских аппетитов – вывести войска с оккупированных территорий Грузии, украинского Донбасса, Приднестровья, наконец, вернуть Крым Украине.

Ставки сейчас подняты высоко. И можно констатировать, что на уступки не пойдет ни одна из сторон. Запад видит единственно правильное для него решение – заговорить проблему, чтобы дискуссия проходила на дипломатическом, а не военном поле. Но Кремль на этом этапе долго находиться не сможет – России надо добиваться поставленных целей. Если их не достичь, это будет означать слабость Владимира Путина и уступки России Западу. И будет выглядеть это как поражение, что для РФ недопустимо на фоне восьмилетней антизападной пропаганды. Поэтому, несмотря на дипломатические попытки утихомирить "медведя", миру стоит готовиться к "возникновению инцидентов и конфликтов". Именно так ближайшее будущее очертил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. И, видимо, он уже знает план этих "инцидентов" и "конфликтов". Но готов ли к ним западный мир?

Тарас Семенюк, аналитик Kyivstratpro