Заседание созвали с подачи Соединенных Штатов.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций поддержал проведение заседания касательно ситуации в Украине.

Соответствующее решение приняли во время заседание Совбеза.

В понедельник, 31 января, Совет Безопасности ООН назначил дату проведения отдельного заседания по ситуации в Украине.

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Заседание по Украине состоится 18 февраля. Соответствующее решение поддержали 10 членов Совета безопасности ООН из 15. Среди проголосовавших против - Россия и Китай.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация, которая имеет право вето в Совбезе, предпринимала попытки сорвать инициативу Соединенных Штатов Америки обсудить на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций наращивание российских войск у границ Украины.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал всех членов Совета Безопасности ООН не поддерживать заседание, созванное Соединенными Штатами.

Напомним, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркивала, что США и другие страны "едины в призывах к россиянам дать объяснения" относительно ситуации на границах Украины.

По мнению Линды Томас-Гринфилд, страны-члены Совета безопасности ООН (пять постоянных и 10 непостоянных) должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, для России и Европы.

Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. Украина и ряд стран Запада заговорили о том, что РФ может пойти на вторжение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в конце января этого года утверждал, что полномасштабное наступление России на Украину физически невозможно.

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