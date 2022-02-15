В этой ситуации австрийские дипломаты должны оставаться на своих местах "столько, сколько будет оправданным", считает министр.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не поддержал решение ряда западных стран и США о выводе дипломатов из Украины на фоне угрозы полномасштабного вторжения России.

Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, которое опубликуют сегодня, передает DW.

Глава МИД Австрии отметил, что досрочная эвакуация дипломатов является "сомнительным сигналом в отношении жителей Украины".

Шалленберг подчеркнул, что работники посольства Австрии в этот нестабильный период" должны оставаться на своих местах "столько, сколько будет оправданным".

Кроме того, глава австрийского МИД раскритиковал слова президента США Джо Байдена об опасности мировой войны в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Я не верю в большие пожары. Но считаю, что использование подобных высказываний опасно, поскольку может подтолкнуть к ним", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, как посольства разных стран активно вывозят своих дипломатов из Киева во Львов. О переезде из Киева заявили уже ряд дипломатических учреждений.

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