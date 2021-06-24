Срок действия санкций составляет три года.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня 2021 года, согласно которому продлены санкции в отношении российских финансовых учреждений.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства.

Речь идет о 55 банках и финансовых компаниях, которые в основном зарегистрированы на территории России, но часть из них ведет свою деятельность в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Также указом предусмотрены персональные санкции в отношении Лидии Анненковой и Александра Анненкова, являющихся основателями АО «Севастопольский морской банк», и судебного пристава-исполнителя так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым» Романа Святого.

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Что касается сути санкций, то это – блокирование активов, запрет предоставлять кредиты и займы, финансовую помощь, а также гарантии. Кроме того, санкции запрещают осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг и приобретать ценные бумаги, вводят запрет на посещение территории Украины, а также на участие в приватизации.

Срок действия санкций составляет три года.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины решил продлить срок действия санкций против физических и юридических лиц России, впервые введенных в 2018 году.

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Автор: Дмитрий Шварц