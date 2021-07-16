В Совете нацбезопасности и обороны еще планируют изучить список из 25 организаций и предприятий, в отношении которых могут ввести санкции.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 9 лиц, состоящих под ограничительными мерами США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

По его словам, на заседании рассматривался вопрос введения персональных специальных экономических санкций, и в частности, были подготовлены два списка - один Кабинетом министров, другой - Службой безопасности Украины.

Так, часть списка из 25 организаций и предприятий была отправлена на две недели на дополнительную обработку, а часть списка была принята, в том числе в отношении граждан, находящихся под санкциями в США.

"Из 130 граждан, в отношении которых были применены санкции, на сегодняшний день умершими уже считаются не три, а четыре человека", - сказал Данилов и уточнил, что в этот список входят 126 человек.

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"Предварительные решения касались 100 человек, которые уже были приняты. Осталось 26 человек. Сегодня мы приняли соответствующее решение о применении санкций в отношении 9 человек. Касательно остальных лиц мы работаем. В зависимости от необходимости на следующих заседаниях Совета национальной безопасности и обороны такое решение будет принято ", - заявил Данилов.

Как сообщал УНИАН, ранее в СНБО решили проверить всех украинских граждан, находящихся под санкциями, введенными Министерством финансов и Государственным департаментом США.

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Автор: Виталий Саенко