Сейчас в двух санкционных списках США в целом находятся 134 гражданина Украины.

В Украине проверят всех украинских граждан, находящихся под санкциями, введенными Министерством финансов и Государственным департаментом США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодня под санкциями Соединенных Штатов Америки, что это за граждане и на основании чего они там оказались", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в США несколько институтов вводят санкции в отношении граждан других стран, и в частности, Министерство финансов США. По словам Данилова, в санкционных списках Минфина США находятся 130 граждан Украины, а посольство Украины в Вашингтоне передало СНБО информацию по каждому из них.

"Сейчас проверяет Министерство внутренних дел, когда они стали гражданами Украины, какие у них для этого есть основания и документы, и кроме того, есть отдельный список, где находится еще некоторое количество наших граждан, а именно четыре", - сказал Данилов и добавил, что эти четверо граждан находятся в санкционных списках Государственного департамента США.

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"В целом на сегодняшний день под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы дали поручение Службе безопасности Украины, Кабинету министров, Службе внешней разведки по каждому гражданину проверить всю соответствующую информацию, на основании чего, на основании каких нарушений были применены санкции против них от США", - заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что эта проверка СНБО необходима для того, чтобы принять возможные аналогичные санкционные решения на следующих заседаниях Совета по нацбезопасности.

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Автор: Виталий Саенко