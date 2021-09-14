Данилов отметил необходимость обеспечить объемы финансирования с учетом нужд всех соответствующих органов сектора безопасности и обороны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит заседание по предложениям к государственному бюджету на 2022 год в области безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба СНБО по этому вопросу состоялось совещание.

На ней секретарь СНБО Алексей Данилов отметил приоритетность финансирования органов сектора безопасности и обороны.

Он напомнил, что общий ресурс на 2021 год для нужд сектора безопасности и обороны предусмотрено в сумме 267 337,8 млн грн, что составляет 5,93% от валового внутреннего продукта.

Читайте такжеДыра в 12 миллиардов гривен: Шмыгаль рассказал о проблеме субсидий в отопительный сезон"Должны обеспечить необходимые объемы финансирования в 2022 году с учетом потребностей всех соответствующих органов", - сказал Данилов.

Также отмечалась важность финансирования развития ракетного вооружения и Военно-Морских сил ВСУ.

"Особое внимание было уделено вопросам социальной защиты личного состава органов сектора безопасности и обороны, в частности финансированию строительства жилья", - добавили в пресс-службе.

Госбюджет-2022

Глава правительства заявлял, что проект государственного бюджета на 2022 год, который правительство до 15 сентября направит на рассмотрение в парламент, будет сбалансированным и реалистичным.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

Автор: Виталий Саенко