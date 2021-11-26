По его словам, государство пока мало поддерживает малый и средний бизнес.

Украине нужна новая мощная экономическая и налоговая реформы, поскольку, к сожалению, в настоящее время государство мало поддерживает малый и средний бизнес во времена коронакризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

"Украине нужна мощная экономическая реформа... пока экономика - это самое сложное место в кадровой политике. Все программы, которые заработали (доступные кредиты "5-7-9%" и тому подобное), я считаю, что этого очень мало во время коронакризиса. Мы мало поддерживаем бизнес. Не решили до конца вопрос с малым и средним бизнесом. Это все слабые места. Поэтому нам нужна еще мощная налоговая реформа", - отметил Зеленский.

Читайте такжеВ Украине взлетят цены даже на самое дешевое мясо - прогнозКак сообщал УНИАН, в феврале 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

В июне прошлого года Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности бизнеса, что действует, и снял ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

По данным Министерства финансов, с момента старта программы, по состоянию на 22 ноября 2021 года, выдано 27 тыс. 203 кредита на общую сумму 72,3 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий