Всего с момента старта программы выдано 27 203 кредита на общую сумму 72,3 млрд грн.

Украинские банки в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предоставили 381 новый кредит на общую сумму 1,32 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что всего с момента старта программы выдано 27 203 кредита на общую сумму 72,3 млрд грн.

В частности, 22,5 млрд грн от общей суммы сделок составляют сделки по рефинансированию уже выданных кредитов, 8,66 млрд грн - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты, антикризисные кредиты составляют 41,1 млрд грн.

"Доступные кредиты 5-7-9%":

В феврале 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

В июне прошлого года Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности бизнеса, который работает, и снял ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

По состоянию на 15 ноября 2021 года с момента старта программы было выдано 26822 кредита на общую сумму 70,9 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцкий