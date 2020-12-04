В НАПК подчеркивают, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать законопроект № 4460-д об ответственности за недостоверное декларирование, который сегодня приняла Верховная Рада.

Читайте такжеРазумков: принципиальным было вернуть именно уголовную ответственность за ложь в декларацияхКак сообщает пресс-служба НАПК в письме Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для лиц, которые умышленно не подают электронную декларацию или умышленно указывают в ней недостоверные сведения.

В Нацагентстве пояснили, что таким образом эти деяния Верховная Рада признает не преступлениями, а уголовными проступками, то есть коррупционера могут вообще освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния.

"Перевод" указанных деяний из категории преступлений в категорию уголовных проступков предоставляет возможность, оплатив штраф, не подать декларацию и скрыть приобретенное в коррупционный способ имущество... В связи с изложенным просим применить к указанному закону право вето в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины", - подчеркнул Новиков.

В НАПК также подчеркнули, что позиция ведомства остается неизменной - за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Законом Уголовный кодекс дополняется статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации". Устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предотвращении коррупции», если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 2 тысяч 500 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: Антонина Доломанжи