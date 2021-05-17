Нардеп Галина Третьякова не раз попадала в поле зрение прессы из-за своих высказываний.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова «поразила» знанием английского языка во время согласительного совета парламента, который прошел в понедельник, 17 мая.

Видео, на котором нардеп читает на ломаном английском, опубликовали в Telegram-канале «Недоторкані».

Фразу «Assistive products for person with disability, classification and terminology (Вспомогательные устройства для людей с ограниченными возможностями, классификация и терминология – на русском) она прочитала, полностью игнорируя правила произношения, при этом пару раз запнувшись.

Стоит напомнить, что Третьякова не раз попадала в поле зрение прессы из-за своих высказываний.

Читайте такжеСкандальная Третьякова "хочет посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч гривень"

Скандальные заявления Третьяковой:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко