Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова «поразила» знанием английского языка во время согласительного совета парламента, который прошел в понедельник, 17 мая.
Видео, на котором нардеп читает на ломаном английском, опубликовали в Telegram-канале «Недоторкані».
Фразу «Assistive products for person with disability, classification and terminology (Вспомогательные устройства для людей с ограниченными возможностями, классификация и терминология – на русском) она прочитала, полностью игнорируя правила произношения, при этом пару раз запнувшись.
Стоит напомнить, что Третьякова не раз попадала в поле зрение прессы из-за своих высказываний.
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