Разумков попросил Колтунович извиниться.

Народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Колтунович обозвал своих коллег по парламенту "идиотами".

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время обсуждения в сессионном зале проекта закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании использования и развития межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки".

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Выступая, Колтунович заявил, что любые вещи, "которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, они наносят прямой ущерб национальной экономике".

В ответ от оппозиционных депутатов прозвучали возгласы: "Позор!" и "Шум!".

Колтунович на это сказал: "Те, кто кричит "Позор", те в 2014 году обнулили экспортный потенциал Украины".

Но шум и крики продолжились, а Колтунович заявил: "Не кричите, помолчите, господи, идиоты".

После этого председатель ВР Дмитрий Разумков попросил выключить микрофон Колтуновичу и призвал этого депутата попросить прощения у коллег.

Разумков отметил, что "такие высказывания точно не в парламенте. Давайте извинимся перед коллегами".

В ответ Колтунович сказал: "Прошу прощения за нетолерантное слово. Оно неуместно в публичной плоскости".

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Автор: Надя Пришляк