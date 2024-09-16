Представителям предлагают присоединиться к гуманитарной миссии на Курщине.

Украина обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой посетить Курскую область России. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, представителям ООН и МККК предложено присоединиться к гуманитарной миссии в Курской области.

"Украина готова способствовать их работе и доказывать свою приверженность международному гуманитарному праву", - подчеркнул украинский дипломат. Видео дня

Как известно, украинская армия остается в Курской области более месяца после начала штурма, во время которого, по словам президента Владимира Зеленского, Киев взял под контроль около 100 населенных пунктов. Министерство обороны России заявило в понедельник, что их войска восстановили контроль над двумя селами.

Ситуация на Курщине - последние новости

Российская Федерация наращивает группу войск в Курской области. Как сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник, враг стремится вытеснить оттуда украинские войска и для этого концентрирует собственные силы.

По его словам, на начало проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: