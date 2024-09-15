Российское командование отправило на Курщину элитные части, отметил экс-заместитель руководителя Генштаба ВСУ.

Продолжается курская операция в РФ, и украинская сторона имела три цели - сорвать наступление российских оккупантов в Сумской области, заставить противника перебросить силы с других фронтов и создать буферную зону.

Главное управление разведки Минобороны Украины смогло завладеть двумя планами наступления РФ на Харьковскую и Сумскую области, "мы видели, как это происходило на Харьковщине, и, чтобы не ждать повторения на Сумщине, была проведена операция в Курской области", рассказал бывший заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко во время интервью Obozrevatel.

"Это первая цель. Вторая цель - заставить противника перебросить силы с других фронтов, прежде всего с восточного. Эта задача тоже была выполнена - 15-20 тысяч личного состава противник перебросил. И только третья задача - формирование буферной зоны", - заявил собеседник.

Видео дня

Эксперт подчеркнул, что россияне составляют свои планы, поэтому создает группировку, которая превышает украинскую, и ведет контрнаступательные действия на Курщине.

"Чтобы быть убедительными, они организовали наступление с трех сторон, зашли с севера, с запада и с юго-востока. По оценкам западных экспертов, для успешной операции им была необходима группировка от 30 тысяч, они же собрали группировку войск численностью около 40 тысяч. Это много", - отметил генерал.

Романенко добавил, что российское командование отправило в Курскую область элитные части, в том числе воздушно-десантные и морскую пехоту. "Отличительной особенностью является то, что у них достаточно много мотопехоты, то есть механизированных компонентов. В то же время они меньше применяют управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны", - рассказал аналитик.

Важные новости о войне - что сообщалось

Защитники Украины в начале августа начали освобождать территории Курщины и взяли под контроль десятки российских населенных пунктов. В середине сентября появилась информация, что россияне пытаются вытеснить наши войска с освобожденной земли.

Издание CNN узнало, что враги взяли под контроль около двух километров территории на западном краю зоны, которую наши защитники начали контролировать в августе. Украинский офицер, участвовавший в операции "Курск", рассказал журналистам, что противнику сложнее действовать из-за плохой связи.

Вас также могут заинтересовать новости: