По словам дипломата, Штайнмайер "на протяжении десятилетий плел паутину контактов с Россией".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что для президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера отношения с Россией остаются "фундаментальными", несмотря на войну против Украины.

Как сообщает "Немецкая волна" об этом дипломат сказал в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel.

"Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило, даже агрессивная война не играет здесь большой роли", - отметил Мельник.

"С точки зрения Путина нет никакого украинского народа, языка, культуры, а как следствие и никакого государства. Кажется, Штайнмайер разделяет мнение, что украинцы не являются субъектом", - предположил дипломат.

Кроме того, по его мнению, президенту Германии "незнакомо чувство такта, по крайней мере в отношении украинцев".

Мельник убежден, что Штайнмайер тоже несет часть ответственности за то, что Германия получила значительную зависимость от российского угля, а также нефти и газа. "Штайнмайер на протяжении десятилетий плел паутину контактов с Россией. К этому привлечены многие люди, которые имеют значительное влияние в нынешней правительственной коалиции", - заявил Мельник.

Еще одним аспектом, который упомянул украинский посол, стала координация поставок немецкого оружия для Украины. По мнению Мельника, министерство обороны Германии могло бы лучше координировать свои действия с украинской стороной для согласования всех вопросов, связанных со списком нужных Украине вооружений и снаряжения.

Издание отмечает, что Мельник не впервые критикует Штайнмайера за его пророссийскую позицию. У президента страны критику украинского посла постоянно отвергали.

***Штайнмайер до избрания президентом занимал в нескольких правительствах пост министра иностранных дел Германии, а также главы ведомства федерального канцлера.

Вас также могут заинтересовать новости: