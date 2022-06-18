По словам Арахамии, Украина может возобновить мирные переговоры с агрессором только при условии укрепления своих позиций на фронте.

Глава переговорной группы с РФ по поводу войны Давид Арахамия рассказал, что сейчас украинская сторона не рассматривает возможности возобновления переговоров. Впрочем, все может измениться после "контрнаступления ВСУ в некоторых местах" в конце августа.

Соответствующий комментарий прозвучал в интервью "Голосу Америки".

Он подчеркнул, что Украина может возобновить мирные переговоры с агрессором только при условии укрепления своих позиций на фронте. Однако Арахамия не уточнил, о чем именно говорится, "чтобы не делиться планами с русскими".

Глава переговорной группы также отметил, что минимальная приемлемая сделка была бы, "если мы бы их выгнали, или они добровольно отошли на позиции, где они были к 24 февраля". После этого, говорит Арахамия, можно будет говорить о возвращении всех суверенных территорий, включительно с Крымом, Донецкой и Луганской областями.

Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, которое мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом – добавил он.

Напомним, 16 мая у Зеленского подтвердили, что переговоры с Россией сейчас на паузе. Причин несколько, в том числе непонимание агрессором сегодняшних процессов в мире. Последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта.

Вместе с тем, как пишет издание New York Times, между США, странами Европы и Украиной наметились разногласия относительно того, как должна завершиться война. Отмечается, что особое значение будет иметь позиция президента Зеленского и его западных союзников, если начнутся реальные переговоры о прекращении конфликта.

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