Германия профинансировала несколько систем IRIS-T для Украины. Они используются для защиты Киева

Германия не ослабит военную поддержку Украины, заявил канцлер Олаф Шольц.

Это заверение прозвучало из-за опасений, что Берлин может разочаровать Киев на фоне сокращения внутреннего бюджета и сообщений СМИ о заморозке новой немецкой военной помощи, пишет Reuters.

"Поддержка Германии для Украины не прекратится. Мы предусмотрели условия, заключили (оборонные) сделки и обеспечили финансирование вовремя, чтобы Украина могла и впредь полностью полагаться на нас", - заверил Шольц.

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Ранее газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писала, что министерство финансов Германии не одобрит дополнительные заявки на военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений. После этого в немецком правительстве поспешили заверить, что это все "неверно" и подтвердили поддержку Украины "столько, сколько потребуется".

Германия профинансировала несколько систем IRIS-T SLM для Украины. Они используются для защиты Киева от российских ракетных атак. На данный момент Германия поставила 4 из 12 обещанных блоков IRIS-T SLM Киеву, и еще две системы будут отправлены до конца года.

"В Украине IRIS-T сбила более 250 целей - беспилотников и крылатых ракет и спасла бесчисленное количество жизней с впечатляющим показателем попадания 95%", - прокомментировал Шольц.

Помощь Германии

Ранее немецкий министр финансов Кристиан Линднер не будет принимать новые запросы на помощь Украине. Эту новость жестко раскритиковали представители различных политических партий страны.

А 29 августа министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок обвинила Путина в подготовке к ведению новой "холодной войны" против Украины.

Она напомнила, что в последнее время критическая инфраструктура страны страдает от массированных российских обстрелов. "С целью заморозить людей зимой до смерти, Путин стремится к еще более масштабной холодной войне, чем в предыдущие годы", - добавила она.

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