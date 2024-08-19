В среднем падение составляет около 3,4%, больше всего пострадали именно немецкие компании.

Акции немецких и некоторых других европейских оборонных компаний посыпались после появления информации о том, что правительство ФРГ планирует существенно сократить военную помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Так акции крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetall AG упали в цене на 5,1%. Компания Hensoldt AG потеряла на пике 7,6% от стоимости своих акций, но потом произошла частичная коррекция. Норвежская Kongsberg Gruppen ASA упала на 4%.

В целом корзина европейских акций, связанных с оборонкой, которую отслеживает Goldman Sachs Group Inc., упала на 3,4%, хотя ее общий рост с начала года остается впечатляющим - 46%.

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Представитель концерна Rheinmetall отказался комментировать бюджетные планы правительства Германии, но сказал, что сама оборонная компания продолжит тесное стратегическое партнерство с Украиной. Также в Rheinmetall отметили, что среди их клиентов есть и другие страны-члены НАТО и ЕС, а не только правительство Олафа Шольца.

Германия планирует резко сократить расходы на помощь Украине

Как писал УНИАН, на днях немецкие СМИ сообщили, что правительство Олафа Шольца планирует резко сократить расходы на военную помощь Украине. В частности, уже в следующем году на эти цели потратят вдвое меньше, чем в этом году. А в дальнейшем расходы сократят в десять раз.

Шольц надеется, что бремя этих расходов удастся переложить на программу G7, в рамках которой деньги будут брать из доходов от замороженных российских активов. Однако этот механизм еще не заработал, и неизвестно, заработает ли.

Также сообщается, что в этом году правительство Шольца уже прекратило оплачивать дополнительные экстренные нужды ВСУ, например, ремонт техники. Деньги выделяют только на то, что было запланировано изначально.

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