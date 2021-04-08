При этом семьи Козака и Медведчука продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд".

Депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко лишились шести нефтезаводов в России, в том числе и тех, что попали под украинские санкции.

Об этом пишут журналисты проекта Схемы.

Крупный подрядчик "Газпрома" ООО "Петон инвест технолоджи" завладел 93% долей компании Марченко "Юг Энерго". Владельцами "Петона" являются двое граждан России.

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80% компании контролирует бизнесмен Игорь Мнушкин, который основал предприятие в 1990 году. Еще 20% в 2017-м отошло Андрею Гранкину – экс-руководителю ГУ Росгвардии в Москве и бывшему помощнику экс-главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Поскольку "Юг Энерго" является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, семья Виктора Медведчука потеряла контроль и еще над пятью предприятиями. Речь идет о ТД "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик), "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проектировочная компания), "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов". Последний, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, поставлял нефтепродукты в ОРДЛО, говорится в материале.

При этом семьи Козака и Медведчука продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оценивают в почти 137 миллионов тонн).

Санкции против Медведчука и Ко

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

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Автор: Яна Ставская