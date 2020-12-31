Полицейские устанавливают возможных свидетелей произошедшего и просматривают камеры видеонаблюдения.

Правоохранители подтвердили, что обнаружили возле квартиры родителей жены активиста Виталия Шабунина в Киеве две гранаты Ф-1.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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"Сегодня, 31 декабря, около 11-ти часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже возле входной двери квартиры, которая сдается в аренду, выявлено две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина", – пишут правоохранители.

Отмечается, что полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления.

"Учитывая эти события, Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия - их будут обеспечивать полицейские Киева", - говорится в сообщении.

Что известно о происшествии

Ночью 30 декабря полиция сообщила, что нашла под квартирой матери Шабунина в Ривне самодельное взрывное устройство – с двух гранат и черной коробки. Активист связал инцидент со своей общественной деятельностью.

Прокуратура города открыла дело по статьям об угрозах убийством и хулиганстве с оружием. При этом правоохранители утверждают, что в двух гранатах взрывчатого вещества не нашли.

Утром 31 декабря глава Центра противодействия коррупции заявил о еще одной найденной гранате - возле квартиры родителей его жены. Всех жильцов дома пришлось эвакуировать.

Ранее на Шабунина уже совершали нападения. В июле 2020-го неизвестные подожгли ему дом. Родителям удалось спастись. Ни исполнителей, ни заказчиков правоохранителям так и не удалось установить.

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Автор: Яна Ставская