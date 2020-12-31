Шабунин напомнил, что полиция за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога его дома.

Общественный активист и председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подтвердил информацию об обнаружении под дверью квартиры матери взрывного устройства.

Об этом он написал в Facebook.

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"Если устройство действительно взрывное, то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", – написал он.

Шабунин считает, что злоумышленник уверен в собственной безнаказанности. Активист обвинил руководителей правоохранительных органов Украины в неспособности обеспечить элементарную безопасность своих граждан.

"Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная", – написал он.

Ночью 30 декабря полиция сообщила, что нашла под квартирой матери Шабунина в Ривне самодельное взрывное устройство – с двух гранат и черной коробки.

Шабунин напомнил, что полиция за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога его дома, не говоря уже о заказчиках.

Поджог дома Шабунина: что известно

Утром 23 июля в Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома руководителя центра Виталия Шабунина. Председателя правления ЦПК с семьей дома не было, а родители успели выбежать на улицу. Соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход в дом, сообщали в организации.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что на месте пожара дома Шабунина не найдено останков от взрывного устройства.

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Автор: УНИАН