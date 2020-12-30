На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Возле квартиры матери активиста и председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Ривне обнаружили самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сегодня около 21:20 в городе Ривне правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

Читайте также"100% умышленный поджог": Шабунин сообщил выводы экспертизы о пожаре в его доме

Установлено, что в квартире живет мать общественного активиста Виталия Шабунина.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники, продолжается осмотр.

Кроме того, проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.

Поджог дома Шабунина: что известно

Утром 23 июля в Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома руководителя центра Виталия Шабунина. Председателя правления ЦПК с семьей дома не было, а родители успели выбежать на улицу. Соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход в дом, сообщали в организации.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что на месте пожара дома Шабунина не найдено останков от взрывного устройства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко