Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства Александру Онищенко.

Правительство Северной Македонии решило отозвать решение о предоставлении гражданства бывшему народному депутату Украины Александру Онищенко.

Напомним, одиозный нардеп находится под санкциями США и является фигурантом коррупционного расследования в Украине.

Как сообщило издание Balkan Insight, правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства Александру Онищенко после того, как стало известно, что украинскому беглому нардепу, который также находится в черном списке США, "был выдан паспорт при невыясненных обстоятельствах".

Видео дня

Решение о предоставлении Онищенко гражданства было принято еще в конце мая этого года на заседании правительства Северной Македонии. Оно было принято без обсуждений и в отсутствие самого украинского экс-депутата.

В протоколе заседания правительства, который был опубликован позднее, указано, что гражданство Онищенко было предоставлено с учетом положительного заключения Агентства по делам молодежи и спорта Северной Македонии.

Кто такой Александр Онищенко

Александр Онищенко – бывший депутат от "Партии регионов". В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в нанесении убытков госпредприятию "Укргаздобыча" более чем на 1,6 млрд грн из-за продажи газа по заниженным ценам.

В том же году Верховная Рада сняла с Онищенко неприкосновенность, а суд позже арестовал его имущество, а сам он успел выехать за границу. Сначала Онищенко находился в Германии, где под стражей ждал экстрадиции в Украине. Немецкий суд отказал в экстрадиции, сославшись на то, что в этом случае "не будет соблюдено минимальных стандартов международного права относительно условий содержания в тюрьмах".

В январе 2021 года США внесли Александра Онищенко в санкционный список за участие в "российской сети вмешательства в выборы президента США". В октябре того же года стало известно, что Онищенко получил гражданство России.

Вас также могут заинтересовать новости: