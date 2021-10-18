Александр Онищенко сообщил, что планирует выступать в конных соревнованиях за сборную России.

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко получил российское гражданство и до конца года намерен отказаться от украинского.

Об этом беглый экс-нардеп рассказал изданию "Страна" и добавил, что планирует выступать в конных соревнованиях за сборную России.

"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на Чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм, как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства, мне отказывают. В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло и толку тут в ближайшие годы не будет", - сказал Онищенко.

Бывший депутат также опроверг информацию о том, что он продает свое ранчо в Германии.

"Я продал этот дом ещё в 2019-ом году российским инвесторам, о чем активно писала немецкая пресса. Это не просто дом, а целый спорт-комплекс. Сейчас здесь сборная России тренируется. Я тут с октября стал директором и тренером. У меня вид на жительство в Германии и здесь я все суды выиграл", - сказал Онищенко.

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Дело Онищенко: что известно

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в декабре 2015 года начали расследование дела о хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргазвыдобування" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко задержали в конце ноября 2019 года в Германии по запросу НАБУ и САП.

В мае 2020 года Германия отказала Онищенко в предоставлении политического убежища и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Это не первый отказ Германии Онищенко. За два года до этого немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать ему национальную визу, с которой он мог бы претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такой визы бывший депутат трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы, на которую он оформляет покупку элитных лошадей для собственного ранчо.

Тогда же Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции Онищенко, которого подозревают в создании коррупционных схем. Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, осуществляется ли уголовное преследование Онищенко в Украине по политическим мотивам. Суд также отменил ордер об аресте беглого экс-нардепа.

10 января 2021 США ввели против Онищенко санкции за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего воздействия (в частности, в российской кампании по дезинформации), которая связана с народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

Автор: Александр Топчий