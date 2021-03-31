В прошлом году судья получил 3 миллиона 74 тысяч гривень зарплаты.

Заместитель главы Конституционного суда Украины (КСУ) Сергей Головатый задекларировал в собственности храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, земельные участки и права на Библиотеку правовой литературы.

Читайте также28 миллионов "под матрасом", дом и четыре квартиры: Разумков показал декларациюОб этом свидетельствует данные в электронной декларации Головатого за прошлый год, пишет ТСН.

Декларация судьи КСУ Головатого: недвижимость

Отмечается, что право на владение храмом, который расположен в поселке Ольховая Черкасской области, судья получил с 2010 года. Площадь объекта составляет 201 кв. м.

Кроме того, Головатый арендует земельный участок в 15 соток в Ольшане, а в Смеле у него в собственности 50% жилого дома.

Также судья задекларировал жилой дом вблизи столицы площадью 464 кв. м., который приобрел в 2012 году, и четыре земельных участка в Киевской области. В Киеве у Головатого – две квартиры (142 и 96,6 кв. м).

Декларация судьи КСУ Головатого: деньги

В 2020 году судья получил 3 миллиона 74 тысяч гривень зарплаты, 177 тысяч гривень пенсии и 37 тысяч гривень гонорара как член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Кроме того, Головатый задекларировал 25 тысяч гривень, 15 тысяч евро и 10 тысяч долларов наличными.

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Автор: Катерина Шварц