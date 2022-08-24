Данилов убежден, что не предупреждать украинцев о грядущем вторжении было правильным решением.

Украина фактически готовилась к войне с декабря 2019 года.

Об этом в интервью Wyborcza заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, полномасштабное вторжение РФ "не было неожиданностью".

"Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Но мы не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Нападение Беларуси стало для нас большим испытанием, хотя мы тоже готовились к такому сценарию", – сказал Данилов.

Он также подчеркнул, что заранее были созданы безопасные условия для работы органов власти, в частности, президента, в такой ситуации.

"Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года, и все утверждения о том, что мы ею не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня русские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе. Благодаря тому, что мы сдерживали этот натиск, благодаря тому, что мы уничтожали их здесь десятками или сотнями, сегодня Европа живет немного другой жизнью", - добавил он.

Комментируя критику в адрес украинской власти в связи с тем, что накануне вторжения украинцев успокаивали и уверяли, что нападения не будет, Данилов заявил: "Я убежден, что это было правильное решение. Судить приходится по результатам, а увидеть их можно только спустя какое-то время. Сегодня, после полугода войны, мы видим, что сценарий выбран правильный. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую надеялся Путин".

Секретарь СНБО подчеркнул, что если бы граждан предупредили о том, что скоро начнется полномасштабная война, это было бы на руку врагу.

"Трудно представить себе последствия, если мы скажем населению: "Завтра вас убьют". Так мы потеряем государство. И тогда планы Путина осуществятся. Но мы готовили общество. Вы видели рост патриотических настроений в середине февраля", – отметил он.

Как писал УНИАН, Данилов сообщал, что власти Украины знали, что Россия нападет, еще в ноябре 2021 года.

В то же время начала вторжения российских войск ожидали 22 февраля, а не 24 февраля.

Ранее в Офисе президента объяснили, почему украинцам не рассказали о неизбежности полномасштабного вторжения РФ.

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