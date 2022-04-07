Советник главы ОП отметил, что такой сценарий ждали в Кремле, но украинская власть действовала слаженно.

В Офисе президента объяснили, почему украинцам не рассказали о неизбежности полномасштабного вторжения РФ, хотя знали о планах Кремля по меньшей мере за месяц до начала войны. По словам советника председателя ОП Алексея Арестовича, это сделали во избежание "всеобъемлющего хаоса".

Об этом Арестович заявил в интервью ISLND TV.

По его словам, Украина получила достоверные подтверждения того, что Россия готовит вторжение, в начале декабря. В то же время конкретной даты никто не называл.

Тогда же Украина начала подготовку к обороне: мобилизовался резерв, проводились учения, велась работа с властью на местах.

В то же время власти решили не говорить украинцам, что война неизбежна, поскольку это известие спровоцировало бы массовый выезд граждан из страны. Арестович отметил, что от 8 до 12 миллионов беженцев просто заблокировали бы автомобилями дороги, не дав возможностей украинской армии выйти к линиям обороны. Это способствовало бы агрессору и его планам "блицкрига".

"Это очень желательная ситуация для военного руководства России. В таком случае мы, наверное, сразу проиграли эту войну и левобережье все. Никоим образом мы бы не справились с этой ситуацией и единственный выход был бы просто танками давить наших же граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты. И теперь вопрос: какое решение нужно было принять? Или замолчать, или покинуть парализованную страну и наверняка сдать Левобережье", - заметил Арестович.

Советник председателя ОП добавил, что власть оказалась перед трудным выбором, ведь выбирать нужно было между плохим и очень плохим вариантами развития событий.

Хороших вариантов не было. По всем сценариям, которые рассматривало руководство страны, войну наше государство "не вытянуло бы", если бы украинцам сразу рассказали правду о вторжении России.

Как сообщал УНИАН, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозировал, что активная фаза войны РФ против Украины закончится в середине апреля.

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