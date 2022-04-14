По его словам, единственное, чего власти не ожидали - это то, что во вторжении будет задействована территория Беларуси.

Украинские власти знали о подготовке полномасштабной войны России против Украины, но ожидали начала вторжения российских войск 22 февраля, а не 24 февраля.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "ВВС Украина".

"Мы были обознаны в том, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали - это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии были об этом, но в итоге мы считали, что это будет по-другому", - рассказал Данилов.

Он отметил, что абсолютно некорректно обвинять власти в том, что они не готовились. "Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились", - пояснил он.

"Я могу сказать, когда 24 февраля в 5 утра, хотя на самом деле вторжение началось в 3:40, именно тогда на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков - то когда где-то с 5:00 до 5:30 собрались члены СНБО, у нас уже были заранее заготовлены все нормативно-правовые документы, которые мы должны были принять. И кто говорит, что мы не готовились, тот просто не понимает, каким образом все это происходит", - отметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что доказательством подготовки украинских властей к российскому вторжению является то, что уже 50 суток Украина успешно отражает нападение российских войск.

По данным СНБО, 22 февраля вечером украинские разведчики имели доказательства, что россиянам выдали приказы о наступлении, но затем российское командование изменило дату на 24 февраля.

По его словам, разведывательные агентства западных стран прогнозировали, что Украина в лучшем случае продержится под ударами русских войск 21 сутки.

Данилов отметил, что разведки США, Великобритании и других стран учитывали только количество танков, пушек и тому подобное и пытались взвесить паритет между украинскими и российскими войсками. Однако, по мнению Данилова, западные разведки не учли желания украинского народа защищать свои землю и свободу.

Секретарь СНБО пояснил, что 1 января вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", которым создавали батальоны территориальной обороны. Украинские власти заранее подготовили планы по организованной выдаче огнестрельного оружия теробороне на местах. Все это, по его словам, свидетельствует о подготовке украинскими властями к полномасштабной войне с РФ.

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