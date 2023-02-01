Действия правоохранителей направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "ОПЗЖ".

Об этом говорится в сообщении СБУ. "По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были привлечены к противоправным схемам легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали и в пользу других граждан РФ и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США", - отмечает СБУ.

Как отмечается, сейчас действия направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, которые применяли злоумышленники. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков различными офшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.

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Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам проживания служебных лиц и в офисах строительных компаний.

Следственные действия проводились по статьям Уголовного кодекса Украины: 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Досудебное расследование продолжается.

Масштабные обыски СБУ

1 февраля СБУ проводила масштабные обыски. Так стало известно об обысках дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Обыск проводили СБУ и Бюро экономической безопасности, расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является Коломойский. Также СБУ провела обыск у застройщика и нардепа запрещенной "ОПЗЖ" Вадима Столара.

Кроме того, СБУ сообщила новое подозрение бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву из-за сотрудничества с российскими террористами. Также о подозрении в служебной халатности и нанесении 1,5 млрд грн убытков госбюджету сообщено экс-министру энергетики Игорю Насалику.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая 2022 года депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

Сейчас Козак находится за пределами Украины, вероятно, в России.

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