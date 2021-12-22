Тарас Козак с женой Натальей Лавренюк прячутся не в Беларуси, а в РФ.

Соратник Виктора Медведчука беглый нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, который находится под санкциями СНБО, вероятно, находится в России.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Максим Савчук.

В подтверждение этого он опубликовал скриншот из банка данных исполнительных производств России. Там отмечается, что гражданская жена Козака Наталья Лавренюк была оштрафована в Москве.

"Гражданская жена Тараса Козака "спалила" место пребывания семьи беглого депутата. И это не Беларусь, это таки Россия. 22.11.2021 Наталья Лавренюк нарушила правила дорожного движения в Москве, за что получила штраф", - написал журналист.

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Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины. Виктор Медведчук заявлял, что Тарас Козак в Беларуси на лечении.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против указанных депутатов до 11 ноября.