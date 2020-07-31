Кулеба: не известно, когда завершится расследование после расшифровки "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

В то же время, по словам министра, ни одна из сторон не пытается затягивать техническое расследование.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что сейчас нельзя сказать, когда завершится техническое расследование после расшифровки "черных ящиков" со сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга. В частности, его спросили о сроках проведения технического расследования после расшифровки бортовых самописцев со сбитого украинского самолета в Иране.

"Техническое расследование находится в руках соответствующих специалистов. Действительно, расшифровки ящиков прошло успешно. Сейчас мы наблюдаем конструктивную настроенность на продолжение работы технических экспертов из Ирана и других стран, причастных к этой ситуации. Я здесь вам не могу назвать точное время, когда эта работа завершится, потому что, когда речь идет о технических особенностях, то может возникать много нюансов, требующих решения. Но уверяю вас, что на сегодняшний день мы не фиксируем попыток одной из сторон медлить с техническим расследованием", - подчеркнул глава МИД.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию ​​на исследование.

Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф находились во Франции при считывании данных с «черных ящиков» самолета МАУ.

21 июля глава МИД сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета МАУ прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

30 июля у Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией относительно выплаты компенсаций в связи со сбитием самолета.

Ранее сегодня, 31 июля, Кулеба рассказал о трех главных результатах переговоров с делегацией Ирана относительно компенсаций по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, сейчас нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

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