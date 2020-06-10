В Иране заявили о готовности к переговорам с Украиной о сбитии самолета МАУ

Иран готов обсудить вопросы передачи "черных ящиков" и выплаты компенсаций семьям погибших.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что готовы провести переговоры с Украиной, в любое удобное для нее время, касательно "черных ящиков" и выплаты компенсаций семьям погибших из-за сбития авиалайнера "Международных авиалиний Украины" над Тегераном.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд на встрече с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком во вторник, пишет УП со ссылкой на Tasnim.

По данным агентства, украинский дипломат поприветствовал такое предложение и пообещал немедленно передать эту информацию компетентным органам в Украине. По его словам, позднее украинская сторона известит Иран о своем решении.

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"На встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул, что он готов провести переговоры с украинскими официальными лицами в любое время и в любом месте, определенном украинцами, в кратчайшие возможные сроки, чтобы немедленно решить вопросы касательно "черных ящиков" самолета, выплаты компенсаций семьям погибших и другие вопросы, связанные с трагедией", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

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Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

В начале июня в Тегеране заявили, что иранское расследованию по факту сбития украинского пассажирского самолета иранскими ракетами в январе "почти завершено". Там не считают, что черные ящики самолета содержат какую-нибудь "важную информацию".

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