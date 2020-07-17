Годовщина сбития MH17: МИД призвал Россию признать свою вину

В ведомстве уверяют, что сделают все возможное для наказания виновных в этом ужасном преступлении.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Российскую Федерацию признать ответственность за сбитие самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

«Сегодня, в день трагической годовщины сбития самолета Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и соболезнования - с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбития самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении», - говорится в заявлении.

Также сказано, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами в Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса в этом году. «Мы также принимаем меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбитию МН17», - подчеркивается в заявлении.

В этой связи отмечается, что важным шагом является также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском к РФ с целью привлечения этой страны к ответственности, учитывая ее роль в сбитии МH17.

«Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности Резолюцию СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием», - заявили в МИД.

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Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «главой 2-го отдела ГРУ «ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главой «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского «Боинга» начался 9 марта 2020 года.

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