Ограничительные меры. в частности, применили к директору ФСБ России Александру Бортникову и директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о введении новых санкций против девяти российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в России.

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Как говорится в заявлении на сайте правительства Канады, ограничительные меры применены в соответствии с положениями о специальных экономических мерах.

"Российское правительство неоднократно продемонстрировало свое нежелание уважать базовые права своего собственного народа и рассмотреть обеспокоенность, которая поднималась много раз международным сообществом. Вместе с нашими партнерами Канада продолжит усиливать давление на российское правительство для безоговорочного освобождения Навального и его сторонников, незаконно взятых под стражу. Грубые нарушения прав человека Россией не останутся без ответа", - подчеркнул Гарно.

Новые санкции против российских чиновников: полный список

В частности, санкции ввели против:

директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова ,

, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова ,

, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко ,

, генерального прокурора Игоря Краснова ,

, заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко ,

и , начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина ,

, директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Виктора Золотова ,

, представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло .

Ограничительные меры предусматривают запрет ведения дел с лицами, попавшими под санкции (запрещено предоставлять финансовую помощь, осуществлять торговлю имуществом), а также замораживание активов.

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Автор: Виталий Саенко