Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о введении новых санкций против девяти российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в России.
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Как говорится в заявлении на сайте правительства Канады, ограничительные меры применены в соответствии с положениями о специальных экономических мерах.
"Российское правительство неоднократно продемонстрировало свое нежелание уважать базовые права своего собственного народа и рассмотреть обеспокоенность, которая поднималась много раз международным сообществом. Вместе с нашими партнерами Канада продолжит усиливать давление на российское правительство для безоговорочного освобождения Навального и его сторонников, незаконно взятых под стражу. Грубые нарушения прав человека Россией не останутся без ответа", - подчеркнул Гарно.
Новые санкции против российских чиновников: полный список
В частности, санкции ввели против:
- директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова,
- директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова,
- первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко,
- генерального прокурора Игоря Краснова,
- заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко,
- начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина,
- директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Виктора Золотова,
- представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Ограничительные меры предусматривают запрет ведения дел с лицами, попавшими под санкции (запрещено предоставлять финансовую помощь, осуществлять торговлю имуществом), а также замораживание активов.
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