По словам Подоляка, "настоящая российская оппозиция действенно, с оружием в руках помогает отражать нападение путинской орды".

Некоторые люди, которые называют себя российскими оппозиционерами к российской власти, призывают ослабить санкции против РФ - "наверное, чтобы ресурсы для войны не заканчивались". Об этом в Telegram написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия, которая называла себя братским государством, нарушила более 400 запечатленных в международных соглашениях обещаний и откровенно пытается уничтожить Украину - "не просто уничтожить, а демонстративно отгеноцидить".

"Слова разные. Но история учит украинцев не доверять словам. Ни сказанным, ни даже перенесенным на бумагу. Мы определяем наших друзей и врагов по делам и результатам", - отметил Подоляк. Видео дня

В то же время он подчеркнул, что "настоящая российская оппозиция действенно, с оружием в руках помогает отражать нападение путинской орды на Донбассе и Харьковщине".

"Братскими для нас теперь становятся страны, с которыми мы не имеем даже общей границы. Помним, как нам говорили, что все это невозможно. Но F-16 и Patriot берегут сегодня украинское небо. По территории РФ происходят "удары возмездия", и это абсолютно юридически приемлемо. Многие говорят о невозможности победы над Рф. И это также только слова, а нам свое делать", - резюмировал советник руководителя ОП.

Ослабление санкций против РФ - последние новости

На днях переданные США российские оппозиционеры призвали Запад ослабить санкции против РФ. Они утверждают, что наказывать нужно только Путина, а простые россияне якобы вообще ни при чем.

Впоследствии в Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на соответствующее заявление. Как сказал руководитель ОП Андрей Ермак, "общей целью всех россиян должно быть освобождение РФ от сумасшедшего диктатора Путина и его режима, а не борьба с санкциями".

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