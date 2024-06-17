Санкционные ограничения продлили до 23 июня 2025 года.

В понедельник, 17 июня, Совет Евросоюза решил продлить до 23 июня 2025 года санкции против РФ, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополь. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры, которые сейчас действуют, были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Кроме того, подлежит ограничениям со стороны ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

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"Начиная с 2022 года, Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины. ЕС остается непоколебимым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемому праву на самооборону от российской агрессии, а также предан полной реализации своей политики непризнания", – отметили в Совете ЕС.

Санкции против РФ

США ввели новые санкции против Российской Федерации. Под "каток" ограничений на этот раз попали физические и юридические лица в РФ и третьих странах, которые помогают поддерживать войну против Украины.

США также угрожают санкциями китайским компаниям, поставляющим РФ товары для военных нужд. Европейским компаниям тоже сделали соответствующее предупреждение.

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