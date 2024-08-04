Так называемые оппозиционеры должны бороться за свержение режима Путина, а не за отмену санкций, говорят в ОП.

Западные санкции сдерживают военную машину РФ. Пока продолжается агрессия, их нельзя ослаблять, как это предлагают российские так называемые оппозиционеры. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Общей целью всех россиян должно быть освобождение РФ от безумного диктатора Путина и его режима, а не борьба с санкциями. Санкции нужно только усиливать до тех пор, пока Россия продолжает вооруженную агрессию", - написал он в своем Телеграме.

Ермак отметил, что суть путинского режима заключается в желании уничтожения украинской нации и захвате территории. Поэтому санкции - это то, что сдерживает военную машину путинского режима, мешая ему убивать людей.

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"Усиление санкций до полной остановки ВПК РФ, невозможности зарабатывать на экспорте энергоносителей, а вместе с этим - и войны. Вот это цель. Потому что преступления режима только лишают будущего всех россиян", - подчеркнул он.

Российская оппозиция призывает ослабить санкции

Как писал УНИАН, освобожденный по обмену с Америкой российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза раскритиковал западные санкции против России. По его мнению, часто санкции направлены не против режима Путина, а против всей страны, и это "несправедливо и контрпродуктивно".

Другой оппозиционер - Андрей Пивоваров - поддержал идею ослабления санкций против России. По его мнению, это нужно, чтобы опровергнуть миф о том, что за рубежом "ненавидят русских".

Мария Кучеренко, аналитик Фонда "Вернись живым", отметила, что российские оппозиционеры фактически озвучивают кремлевские тезисы: вы нам сначала уступите, а там будет видно.

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