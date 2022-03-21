Путин все больше изолирует свою экономику.

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх рассказал о том, как Америка может расширить свои санкции против России.

Как он отметил в интервью CBS, американские санкции могут задеть "больше банков, больше секторов, которых еще не коснулись".

"Мы можем расширить наши санкции. Примите меры, примените санкции, которые мы уже применили, примените их к большему количеству целей. Примените их к большему количеству секторов", — сказал он.

На уточняющий вопрос он ответил: "В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие отрасли. Я не хочу их уточнять, но я думаю Путин знал бы, что это такое".

Сингх заявил, российский президент сам создает проблемы для своего народа.

"Он изолирует свою экономику. Сейчас Россия быстро приближается к советскому уровню жизни 1980-х годов. Это взгляд в экономическую пропасть, и это результат выбора Путина, и по его реакции я вижу, к чему все идет", — сказал Сингх.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о новых санкциях стран Запада против Российской Федерации, которые будут введены в скором времени.

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