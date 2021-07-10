Также Алексей Данилов заявил, что не соответствует действительности распространенная некоторыми СМИ информация о якобы покупке сети АЗС, принадлежащей Виктору Медведчуку, одной из коммерческих структур.

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию о якобы смягчении санкций против народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом он написал в Facebook.

«Хочу напомнить, что согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №64/2021 введено в действие решение СНБО Украины от 19 февраля 2021 года. Данным решением предусмотрено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Медведчука, в частности блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и др.», - отметил он.

Данилов отметил, что введенные против Медведчука санкции действуют в полном объеме.

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«Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов, или то, что «санкции не работают», - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, и не соответствуют действительности», - подчеркнул секретарь СНБО.

Также, по его словам, не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур.

«Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли «творцы» коррупционно-олигархической системы. И не важно касается это отечественной или иностранной кампании, которые могут ложного допустить, что имеют карт-бланш на действия вне правового поля Украины», - добавил Данилов.

В то же время он посоветовал «отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, - не пытаться «порешать» в привычный им способ вопрос снятия санкций или их ослабления».

«Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов приводят «украинских» бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем - через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций - явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции», - подытожил Данилов.

Дело Медведчука: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 февраля СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в распоряжении Медведчука и его жены.

В тот же день президент подписал указ о введении в действие решения СНБО.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому депутату от «ОПЗЖ» Тарасу Козаку.

Их подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом, Козак - розыске.

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Автор: Виктория Гордиенко