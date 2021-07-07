Генеральный прокурор рассказала, что вызвало шок Запада, почему ГПУ может быть эффективней и как изменилась культура украинцев за последние годы.

Обвинение против известного украинского олигарха Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене и разграблении госсобственности в условиях войны, имеет хорошие шансы быть доведенным до логического конца.

Об этом в интервью эстонскому изданию Eesti Päevaleht рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

СМИ отмечает, что предъявление подозрений Медведчуку поразило как украинцев, так и опытных западных дипломатов, которые прежде не верили, что олигархи в Украине могут быть наказаны.

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В подозрении говорится, что в окружении Медведчука при поддержке Москвы, готовилась масштабная агитационно-пропагандистская операция в Украине.

«Я прекрасно понимаю, что за этим делом внимательно следят, потому что он является влиятельным человеком не только в Украине, но и у нашего северного соседа. Поэтому мы должны быть очень точными в своих шагах. Мы еще не завершили расследование, поэтому пока рано говорить о деталях этого дела, потому что они нужны в суде», - добавила Венедиктова.

Генпрокурор также отметила, что после победы Евромайдана прокуратура постоянно реформировалась, но результаты еще предстоит увидеть. Одной из сложностей, по словам Венедиктовой, является то, что, хоть в Генпрокуратуре работает 15 тысяч человек, она не ведет уголовных расследований, а может только мягко «координировать» ход дел.

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Тем не менее, считает Венедиктова, ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было шесть или семь лет назад.

«В прошлом году количество осуждённых за коррупцию увеличилось, но общество ожидает большего. Но люди также изменили свое отношение. Они не дают взяток. Если семь лет назад полиции давали 50 гривен, чтобы избежать штрафа, то теперь этого уже нет. Люди платят штраф».

Дело Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

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Автор: Андрей Софин