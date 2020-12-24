По словам министра, Украина должна пройти свои внутренние государственные процедуры по введению тех или иных санкций.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет о нецелесообразности на данном этапе введения Украиной экономических санкций против Беларуси в связи с ситуацией в этой стране и жестокими репрессиями против белорусского народа.

Читайте такжеВ Украине упростили выдачу видов на жительство белорусским "айтишникам"Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

В то же время Кулеба отмечает, что белорусские чиновники, причастные к репрессиям белорусского народа, должны понести ответственность.

«Что касается санкций ЕС, то мы все санкции изучаем - мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по введению тех или иных санкций», - отметил он.

По словам министра, Киев готов присоединится к персональным санкциям ЕС против белорусских чиновников.

«Эти люди, безусловно, должны нести ответственность», - отметил он.

Кроме того, пояснил Кулеба, Украина должна пройти все соответствующие внутренние государственные процедуры по введению тех или иных ограничительных мер.

В то же время, министр считает нецелесообразным на данном этапе присоединяться к экономическим санкциям ЕС против Беларуси.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

Раньше Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси.

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Автор: Константин Гончаров