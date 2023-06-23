Французский лидер призвал главаря Кремля уважать международное право.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее регулярно звонил лидеру Кремля Владимиру Путину, заявил, что пока нет необходимости говорить с диктатором.

Как сообщает Franceinfo, Макрон в то же время отметил, что возьмет трубку, если Путин сам ему позвонит.

"У меня нет причин звонить ему сейчас...если он позвонит мне, чтобы предложить что-то, я соглашусь поговорить, потому что Франция всегда была государством, способствующим диалогу. Я считаю, что сначала России нужно остановить войну и принять международное право. Надо быть четким, что сегодня возобновление диалога невозможно, в то время, когда нет уважения к международному праву", – сказал французский президент.

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Звонки Макрона в Россию

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон звонил Путину более десяти раз. За это другие европейские лидеры раскритиковали Макрона.

Президент Зеленский отмечал, что Макрон зря общается с Путиным, ведь это "неэффективно и просто трата времени без результатов".

Лидер Франции даже стал героем мемов в соцсетях из-за своих регулярных телефонных звонков главарю Кремля.

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