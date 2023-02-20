Президент считает это бесполезным.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что французский президент Эммануэль Макрон зря тратит время на попытки выстроить диалог с Путиным.

Журналист итальянской газеты Corriere della Sera спросил, согласен ли он с позицией Макрона, что "Россию нужно победить, но не раздавить" и оставлять диалог с российским президентом Владимиром Путиным открытым.

"Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон зря тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России. Если они решили изолироваться в мечте о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело, сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения", - сказал он.

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Макрон призывет не унижать Россию

Как известно, Франция обещала поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения столько, сколько потребуется.

С начала полномасштабного вторжения Макрон часто звонил Путину, объясняя свои звонки попыткой посодействовать в переговорах. Также он призывал "не унижать Россию".

В мае президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции предлагал ему пойти на территориальные уступки России.

Зимой Макрон заявил, что России нужно будет предоставить "гарантии собственной безопасности" в переговорах. Это заявление вызвало волну возмущения в европейских странах.

В одном из последних интервью он сказал, что полный разгром России "никогда не был и не будет позицией Франции".

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