МИД Грузии вызовет украинского посла из-за слов Саакашвили об "уничтожении" страны

Ранее Саакашвили заявил, что не намерен смотреть на "уничтожение и разрушение Грузии".

Министерство иностранных дел Грузии намерено вызвать украинского посла после недавнего заявления главы исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

Как сообщает "Грузия Online", так в МИД страны отреагировали на слова Саакашвили о грузинской власти. "Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы", - заявил ранее политик.

По словам главы МИД страны Давида Залкалиани, недавнее решение отозвать посла Грузии в Украине связано с "вмешательством во внутреннюю политику Грузии".

Читайте такжеВ МИД Грузии рассказали, когда вернут посла в Киев

"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег - человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани.

Как сообщал УНИАН, ранее в Грузии заявили, что не будут разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram