Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной – премьер Гахария

7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михеила Саакашвили, но разработает тактику защиты «от его авантюр».

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария местным СМИ, передает Европейская правда.

Он отметил, что отзыв посла не означает разрыв отношений с Киевом.

«Мы отозвали посла только для того, чтобы провести консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов», – пояснил премьер.

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При этом Гахария дал понять, что ждет от Украины гарантий невмешательства Саакашвили во внутреннюю политику Грузии.

«Мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не помешали нашему братскому и стратегическому партнерству и не поставили бы под угрозу эти отношения. Это для нас самое важное. Со временем обязательно, чтобы кто-то, кем бы он не был, сказал, что будет обеспечено то, что в будущем не продолжится вмешательство в дела другой страны, как он сдержит Михеила Саакашвили, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии», – сказал Гахария.

Премьер отметил, что после губернаторства Саакашвили в Одессе обеим странам пришлось приложить немало усилий, чтобы «вернуть отношения в рамки нормального, стратегического партнерства».

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.