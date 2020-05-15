цей матеріал доступний українською

Саакашвили пообещал внести новый закон о государственно-частном партнерстве

04:13, 15 мая 2020
Политика
29 0
Михеил Саакашвили / REUTERS

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили хочет предложить Национальной раде реформ новый закон о государственно-частном партнёрстве.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Читайте такжеСаакашвили рассказал, что будет делать на новой должности

"Мне кажется, главное, что должна Украина получить, - это государственно-частное партнёрство. Мы должны с маленьким и средним бизнесом поднять это партнёрство и сказать: государство может выполнять только вот эти функции, остальные все функции - это только можно вместе с людьми, которые создают достаток этой страны, которые создают 80% рабочих мест. Я хочу предложить Национальной раде реформ новый закон о государственно-частном партнёрстве, где основные функции, которые должны принадлежать частным субъектам - очень предприимчивым, очень умным, очень талантливым украинцам. Я их встречаю каждый день", - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили считает, что Украине нужно отказаться от кредитов Международного валютного фонда, потому что МВФ "дает денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter