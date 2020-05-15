"Вынуждены постоянно ходить на поклон": Саакашвили раскритиковал МВФ
Украине нужно отказаться от кредитов Международного валютного фонда. Потому что МВФ дает "денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги".
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, передает ТСН.
"Конечно, есть много разных влияний. Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина сильная достаточно потенциально, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путём совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас всё ещё впереди", - сказал Саакашвили.
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Как сообщал УНИАН, правительство ожидает завершить переговоры с МВФ до 15 мая. Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл., о которой было договорено в декабре 2019 года.
12 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает до конца мая подписать новый меморандум с Международным валютным фондом. Он выразил надежду, что сотрудничество Украины с МВФ по программе stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.