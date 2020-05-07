Кто такой Саакашвили: важные факты из политической жизни

Саакашвили был одним из инициаторов массовых демонстраций протеста против главы Грузии Шеварднадзе в 2003 году.

Михеил Саакашвили в политике с 1995 года, возглавил Грузию после «революции роз» в 2004 году.

Высшее образование политик получил в 1992 году в КНУ имени Тараса Шевченко вместе с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

С 1994 по 1995 годы обучался за границей: в Университете Джона Вашингтона, Флорентийской академии права, Гаагской академии международного права. В то же время уже с 1992 года работал в Государственном комитете Грузии по защите прав человека.

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Революция роз

Саакашвили был одним из инициаторов массовых демонстраций протеста против тогдашнего главы Грузии Шеварднадзе. В 2004 году демонстрации закончились победой Саакашвили на президентских выборах. В 2004 году он заявил о намерении вернуть под контроль Южную Осетию и Абхазию и включить страну в состав ЕС. Декларацию о немедленном присоединении Грузии к НАТО депутаты поддержали в 2007 году.

Антипрезидентские протесты в Грузии

С 2007 года экс-министр Окруашвили обвинил Саакашвили в намерении убить политического оппонента Бадри Патаркацишвили и неоднократно заявлял о коррупции и нерешительности со стороны грузинского главы. Тогда же бывшего министра выслали из Грузии.

В ноябре того года граждане вышли на акции протеста с требованием перейти к парламентской республике. Участников демонстраций разогнали водометами и слезоточивым газом, а оппозиция заявила о немедленной отставке Саакашвили. В ответ президент ввел чрезвычайное положение на 15 дней.

Саакашвили и Россия

В 2008 году Вооруженные силы РФ вошли в Абхазию и разместились возле грузинской границы. Кремль заявил, что будет строить с Осетией «особые отношения», а российские военные сбили грузинский беспилотник.

Вскоре Россия начала постепенно захватывать грузинские города. В августе 2008 года Россия и Грузия подписали мирное соглашение: войска должны вернуться на позиции, которые были заняты до войны.

Уголовное дело против Саакашвили

В 2014 году экс-президента обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили. Саакашвили в то время находился в Нью-Йорке, заявив о том, что не будет приходить на допрос в главную прокуратуру Грузии и не намерен сотрудничать со следственными органами страны.

Прокуратура наложила арест на имущество семьи Саакашвили. Вскоре выдвинула Саакашвили обвинение по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили в Украине

В 2015 году Саакашвили по указу Петра Порошенко возглавил международный совет реформ и занимался поставками оружия США в Украину. В том году экс-президент Грузии получил украинское гражданство и стал председателем Одесской ОГА.

В 2016 году Саакашвили обвинил Порошенко в поддержке коррумпированных чиновников в Одессе. После громкого скандала политик покинул пост главы Одесской ОГА.

В 2017 году грузинского политика внесли в базу "Миротворец" за пересечение границы с Польшей с зарубежным "утерянным" паспортом. В 2018 году Саакашвили выслали с Украины в Польшу.